Pedofilia | bufera sulla Chiesa tedesca | “In 43 anni 314 abusi solo a Colonia”

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia bufera

Il Primato Nazionale

La trasmissione si è inoltre attirata le critiche di un fronte politico trasversale, con i conservatori che l'accusano apertamente di inneggiare alla, mentre i parlamentari di sinistra ...Fondazione Pontificia nella: 'Ha occultato gli abusi del fondatore' 'Le violenze - si legge nella missiva anticipata dal Messaggero - avvenivano nella maggior parte dei casi di notte. Mi ...È polemica in Olanda per un programma televisivo per bambini, accusato di essere "pro-pedofilia", in cui si vedono degli adulti spogliarsi in studio davanti a un pubblico di ragazzini, con questi ...