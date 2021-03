Occupazione abusiva. Sequestrato stabilimento balneare (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua l’attività di controllo e vigilanza della Guardia Costiera di Taranto, lungo il litorale jonico, finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente e delle aree di pubblico demanio marittimo. In particolare nella mattinata del 18 marzo, i militari della Guardia Costiera di Taranto, congiuntamente al personale dell’Agenzia del Demanio di Bari, si sono recati in località Marina di Chiatona, dove hanno accertato la presenza di varie opere realizzate in grave difformità rispetto ai titoli autorizzativi, contestando violazioni in materia demaniale ed ambientale anche mediante l’installazione permanente di opere autorizzate stagionalmente. Nello specifico, i militari operanti hanno proceduto al sequestro penale di opere abusivamente realizzate asservite a stabilimento balneare, su di un’area demaniale marittima di oltre 2.100 ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua l’attività di controllo e vigilanza della Guardia Costiera di Taranto, lungo il litorale jonico, finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente e delle aree di pubblico demanio marittimo. In particolare nella mattinata del 18 marzo, i militari della Guardia Costiera di Taranto, congiuntamente al personale dell’Agenzia del Demanio di Bari, si sono recati in località Marina di Chiatona, dove hanno accertato la presenza di varie opere realizzate in grave difformità rispetto ai titoli autorizzativi, contestando violazioni in materia demaniale ed ambientale anche mediante l’installazione permanente di opere autorizzate stagionalmente. Nello specifico, i militari operanti hanno proceduto al sequestro penale di operemente realizzate asservite a, su di un’area demaniale marittima di oltre 2.100 ...

Advertising

elenaricci1491 : #Occupazione abusiva. Sequestrato stabilimento balneare - TarantiniTime : #Occupazione abusiva. Sequestrato stabilimento balneare - petregiamp : RT @claudiantin: @NicolaPorro Comodo permettere l'occupazione abusiva di immobili privati per non doversi sobbarcare l'onere di ridare vita… - ViaCialdini : RT @Luongo11: Presidente #Mattarella #governodraghi Premier #MarioDraghi #Giustizia #forzedipolizie la #proprietà di una #casa è un diritto… - claudiantin : @NicolaPorro Comodo permettere l'occupazione abusiva di immobili privati per non doversi sobbarcare l'onere di rida… -