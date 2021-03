Isola dei Famosi, il Visconte Guglielmotti eliminato va dai Parassiti (video) (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, video della puntata di ieri giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5, eliminato il Visconte, le prove dell’Isola Giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, a soli tre giorni dalla abbiamo visto come si sono ambientati i naufraghi nella nuova Isola. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social sull’Isola) in attesa di Elettra Lamborghini fermata dal Covid-19. Isola dei Famosi, video puntata di giovedì 18 marzo Come era facile intuire, all’inizio della puntata sono entrati ufficialmente in gioco altri ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021) L’deidella puntata di ieri giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5,il, le prove dell’Giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell’dei, a soli tre giorni dalla abbiamo visto come si sono ambientati i naufraghi nella nuova. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social sull’) in attesa di Elettra Lamborghini fermata dal Covid-19.deipuntata di giovedì 18 marzo Come era facile intuire, all’inizio della puntata sono entrati ufficialmente in gioco altri ...

