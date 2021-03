Isola dei Famosi 2021, Fariba accende il fuoco con un assorbente e rischia l'espulsione (Di venerdì 19 marzo 2021) La quindicesima stagione de L'Isola dei Famosi è entrata in scena con una serie di vicende che hanno subito nutrito il gossip italiano. In questi giorni, tra i naufraghi le dinamiche non sono mancate e, nonostante lo show sia iniziato da nemmeno una settimana, ecco che già si è parlato di un'espulsione. Tutto è cominciato quando Fariba Tehrani ha acceso il fuoco utilizzando un assorbente. Il gesto inaspettato di Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi Non fila liscia la prima settimana dell'Isola dei Famosi 15 per la bella conduttrice Ilary Blasi che già si ritrova a dover fare i conti con una serie di disavventure e gaffe che hanno investito sia lei che i concorrenti della trasmissione. In quest'ultime ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) La quindicesima stagione de L'deiè entrata in scena con una serie di vicende che hanno subito nutrito il gossip italiano. In questi giorni, tra i naufraghi le dinamiche non sono mancate e, nonostante lo show sia iniziato da nemmeno una settimana, ecco che già si è parlato di un'. Tutto è cominciato quandoTehrani ha acceso ilutilizzando un. Il gesto inaspettato diTehrani all'deiNon fila liscia la prima settimana dell'dei15 per la bella conduttrice Ilary Blasi che già si ritrova a dover fare i conti con una serie di disavventure e gaffe che hanno investito sia lei che i concorrenti della trasmissione. In quest'ultime ...

