Genoa | finalmente Scamacca | il centravanti torna al gol contro il Parma

Il Genoa ha risposto al vantaggio del Parma realizzato da Graziano Pellè trovando il gol del pareggio a inizio ripresa di Gianluca Scamacca, entrato all'intervallo per Shomurodov. Il centravanti rossoblu ha superato Sepe con una deviazione ravvicinata su un tiro-cross di Zappacosta. Scamacca non segnava dal 4 novembre e questo è il suo terzo gol in A, il settimo in totale quest'anno

