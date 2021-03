Decreto Sostegni, Draghi in Cdm con 44 articoli: dai ristori ai vaccini (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nuovo Premier, Mario Draghi, al termine del Coniglio dei Ministri, terrà una conferenza per presentare le misure del Decreto Sostegni, ma farà anche il punto sulla situazione legata al Covid-19 e su quanto intende fare il Governo. Cercherà di rafforzare la fiducia dei cittadini sulla questione AstraZeneca, rassicurando tutti del fatto che si tratta di un vaccino sicuro. La bozza del Decreto Sostegni si compone di 44 articoli e le misure che verranno prese andranno dai ristori per le imprese in perdita, al pacchetto lavoro con la proroga della cassa integrazione, della Naspi e dei contratti a termine. Ci sono poi le norme in materia di salute con il finanziamento del piano vaccinale, le risorse per gli enti territoriali e una serie di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nuovo Premier, Mario, al termine del Coniglio dei Ministri, terrà una conferenza per presentare le misure del, ma farà anche il punto sulla situazione legata al Covid-19 e su quanto intende fare il Governo. Cercherà di rafforzare la fiducia dei cittadini sulla questione AstraZeneca, rassicurando tutti del fatto che si tratta di un vaccino sicuro. La bozza delsi compone di 44e le misure che verranno prese andranno daiper le imprese in perdita, al pacchetto lavoro con la proroga della cassa integrazione, della Naspi e dei contratti a termine. Ci sono poi le norme in materia di salute con il finanziamento del piano vaccinale, le risorse per gli enti territoriali e una serie di ...

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - Michele_Arnese : RT @ItalianPolitics: Decreto Sostegni, che cosa c'è e che cosa non c'è - Startmag - MarcoRandellini : RT @sarabanda_: Oggi Decreto Sostegni di 32 mld in CdM: da risolvere il 'nodo' condono su cartelle esattoriali anni 2000/ 2015 fino a 10mil… -