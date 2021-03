Covid, presidente Auser: "Commissariare vaccinazioni ad over 80, non si può più derogare" (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Poveri ultra-ottantenni. Ancora in gran parte in attesa di essere vaccinati. Spesso in centri vaccinali lontanissimi dal centro di residenza. Nell'impossibilità di arrivarci se non accompagnati. Senza che sia previsto alcun tipo di trasporto. Tanto da rinunciare all'agognato vaccino, che appare come una chimera irraggiungibile "a chi invece un po' più di considerazione la avrebbe meritata al posto di tanta approssimazione". A descrivere in pochi tratti il dramma di oltre 4.400.000 over 80 del nostro Paese (dati Istat 2020) il 76 per cento dei quali ancora non vaccinati neanche con la prima dose (dati fondazione Gimbe al 10 marzo), abbandonati alla solitudine di attese indefinibili è Enzo Costa, presidente dell'Auser, Associazione per l'invecchiamento attivo in cui operano oltre 45mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Pi ultra-ottantenni. Ancora in gran parte in attesa di essere vaccinati. Spesso in centri vaccinali lontanissimi dal centro di residenza. Nell'impossibilità di arrivarci se non accompagnati. Senza che sia previsto alcun tipo di trasporto. Tanto da rinunciare all'agognato vaccino, che appare come una chimera irraggiungibile "a chi invece un po' più di considerazione la avrebbe meritata al posto di tanta approssimazione". A descrivere in pochi tratti il dramma di oltre 4.400.00080 del nostro Paese (dati Istat 2020) il 76 per cento dei quali ancora non vaccinati neanche con la prima dose (dati fondazione Gimbe al 10 marzo), abbandonati alla solitudine di attese indefinibili è Enzo Costa,dell', Associazione per l'invecchiamento attivo in cui operano oltre 45mila ...

Advertising

crocerossa : “Oggi commemoriamo oltre centomila vittime, ma celebriamo anche il coraggio di chi continua a essere in prima linea… - vaticannews_it : #18marzo #Covid_19 Anche il presidente dei vescovi italiani, Bassetti, celebra questa giornata con le parole di La… - Ettore_Rosato : Il presidente #Draghi a Bergamo davanti ad una corona di fiori,omaggio alle vittime del #Covid. Essere presente dur… - zazoomblog : Covid presidente Auser: Commissariare vaccinazioni ad over 80 non si può più derogare - #Covid #presidente #Auser: - fisco24_info : Covid, presidente Auser: 'Commissariare vaccinazioni ad over 80, non si può più derogare': 'Si organizzino per fare… -