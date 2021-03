Birmania, perché l’uscita dal tunnel è lontana. Scrive Scotti (Di venerdì 19 marzo 2021) Le atrocità che in queste settimane stanno ferendo a morte un intero Paese, la Birmania; colpiscono la brutalità e la assenza di umanità dei militari e delle forze di polizia, cresciute in una cultura che si fonda sulla supremazia militare rispetto al resto della popolazione, soprattutto rispetto alle minoranze etniche e religiose che popolano il Paese. In questa tragedia, che sembra non avere alcuno sbocco credibile in tempi brevi, la parola di papa Francesco verso coloro che manifestano pacificamente per la democrazia, ha un peso straordinario. I cristiani sono minoranza tra le minoranze e, nonostante questo, la potenza della parola e dei gesti di papa Francesco e del cardinale Charles Maung Bo hanno un peso che travalica enormemente la rappresentanza numerica dei cristiani. Il papa, capo della Chiesa Cattolica, metaforicamente si inginocchia e apre le braccia per ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Le atrocità che in queste settimane stanno ferendo a morte un intero Paese, la; colpiscono la brutalità e la assenza di umanità dei militari e delle forze di polizia, cresciute in una cultura che si fonda sulla supremazia militare rispetto al resto della popolazione, soprattutto rispetto alle minoranze etniche e religiose che popolano il Paese. In questa tragedia, che sembra non avere alcuno sbocco credibile in tempi brevi, la parola di papa Francesco verso coloro che manifestano pacificamente per la democrazia, ha un peso straordinario. I cristiani sono minoranza tra le minoranze e, nonostante questo, la potenza della parola e dei gesti di papa Francesco e del cardinale Charles Maung Bo hanno un peso che travalica enormemente la rappresentanza numerica dei cristiani. Il papa, capo della Chiesa Cattolica, metaforicamente si inginocchia e apre le braccia per ...

Advertising

LucaPattaya : @fattoquotidiano @gadlernertweet Questa propaganda buonista è stucchevole, ci sono milioni se non miliardi di casi… - fabio_polese : #Myanmar, esecuzioni extragiudiziali nelle proteste contro il colpo di stato. Oggi su @OsservaDiritti #MyanmarCoup… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'La situazione in #Myanmar sta sprofondando nel caos. Noi medici ci siamo uniti al Movimento di Disobbedienza civile e q… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'La situazione in #Myanmar sta sprofondando nel caos. Noi medici ci siamo uniti al Movimento di Disobbedienza civile e q… - NessunLuogo24 : 'La situazione in #Myanmar sta sprofondando nel caos. Noi medici ci siamo uniti al Movimento di Disobbedienza civil… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania perché Birmania, la suora: ''Ai militari schierati ho detto: uccidete me, non i ragazzi'' E il nostro benessere non dura per sempre, quindi perché i militari si divertono a farci soffrire? ... Io appartengo al popolo della Birmania, per cui avverto gli stessi sentimenti della gente, e mi ...

Gregory "Pappy" Boyington: la "Pecora Nera" dei piloti Marines 'Lo so sempre quando si attacca, perché apri il tettuccio e butti via la sigaretta, pochi minuti dopo succede inevitabilmente ... in Birmania, sotto copertura (quella di un pilota aereo commerciale per ...

È sulle «bolle» dei social che bisogna intervenire per aiutare la democrazia Corriere della Sera E il nostro benessere non dura per sempre, quindii militari si divertono a farci soffrire? ... Io appartengo al popolo della, per cui avverto gli stessi sentimenti della gente, e mi ...'Lo so sempre quando si attacca,apri il tettuccio e butti via la sigaretta, pochi minuti dopo succede inevitabilmente ... in, sotto copertura (quella di un pilota aereo commerciale per ...