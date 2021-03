Australia rifiuta app per esplicito consenso sessuale

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Un’applicazione per il? Una idea solo all’apparenza azzardata, tanto che è già in uso in Danimarca, ma che innon sembra attecchire. La proposta da parte di un alto ufficiale della polizia dello stato del New South Wales, Mick Fuller, di voler usare questa applicazione ha appiccato un incendio di polemiche. Non