Vaccino AstraZeneca | Ema dà il via libera | “Vaccino sicuro”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il, non ci sono collegamenti con le trombosi“. Così l’Ema, tramite la direttrice Emer Cooke, rassicura gli europei sulsospeso in molti Paesi fra cui l’Italia. L’Agenzia europea dei medicinali, l’Ema, ha svelato dunque nel pomeriggio di oggi 18 marzo la sua decisione. Oggetto dell’attenzione era la possibilità di proseguire … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Per l'Emaè un'sicuro ed ...Ilè sicuro ed efficace contro il Covid - 19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco Il"è sicuro ed ...Il ministro della Salute Speranza ha annunciato un intervento normativo «per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne così l'accelerazione». Le misur ...Alle 17 di oggi, 18 marzo, è arrivato il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca. «I nostri esperti sono arrivati a una conclusione clinica, si tratta di un vaccino ...