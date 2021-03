Uomini e Donne spoiler venerdì: Gemma e Maurizio ci riprovano, ritorno inatteso (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la sospensione di Uomini e Donne, prevista per il giorno giovedì 18 marzo, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente venerdì 19 marzo. La messa in onda comincerà con Gemma Galgani nuovamente al centro dello studio. La dama confesserà di sentirsi parecchio sola, pertanto, deciderà di tornare a frequentare Maurizio. Questa decisione, però, genererà un certo sconcerto tra i presenti, specie tra gli opinionisti. Inoltre, la puntata sarà caratterizzata anche da un ritorno inatteso. spoiler venerdì: ritorno di fiamma per Gemma e Maurizio Gli spoiler della puntata di venerdì di Uomini e Donne rivelano ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la sospensione di, prevista per il giorno giovedì 18 marzo, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente19 marzo. La messa in onda comincerà conGalgani nuovamente al centro dello studio. La dama confesserà di sentirsi parecchio sola, pertanto, deciderà di tornare a frequentare. Questa decisione, però, genererà un certo sconcerto tra i presenti, specie tra gli opinionisti. Inoltre, la puntata sarà caratterizzata anche da undi fiamma perGlidella puntata didirivelano ...

