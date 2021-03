Ue: “Fiducia in AstraZeneca”. Ma ultimatum a Londra sull’export dei vaccini (Di giovedì 18 marzo 2021) Mentre l’Ue aspetta l’ok da parte dell’Ema per procedere con i vaccini AstraZeneca, il Regno Unito rischia una nuova stretta sull’export. Von der Leyen: “Siamo pronti a usare ogni strumento per arrivare all’obiettivo di vedere reciprocità e proporzionalità nelle esportazioni dei vaccini. Faremo in modo che la Ue ottenga ciò che le spetta“. La Ue lancia un ultimatum sui vaccini Dagli stabilimenti Ue sono stati esportati 41 milioni di dosi di vaccini a 33 Paesi, tra cui 10 milioni alla Gran Bretagna. Si tratta del primo paese che beneficia dell’export europeo e che ospita due stabilimenti di AstraZeneca. Da Londra però ancora devono arrivare le dosi stabilite dal contratto con l’Europa: delle 180 milioni di dosi pattuite entro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Mentre l’Ue aspetta l’ok da parte dell’Ema per procedere con i, il Regno Unito rischia una nuova stretta. Von der Leyen: “Siamo pronti a usare ogni strumento per arrivare all’obiettivo di vedere reciprocità e proporzionalità nelle esportazioni dei. Faremo in modo che la Ue ottenga ciò che le spetta“. La Ue lancia unsuiDagli stabilimenti Ue sono stati esportati 41 milioni di dosi dia 33 Paesi, tra cui 10 milioni alla Gran Bretagna. Si tratta del primo paese che beneficia dell’export europeo e che ospita due stabilimenti di. Daperò ancora devono arrivare le dosi stabilite dal contratto con l’Europa: delle 180 milioni di dosi pattuite entro ...

