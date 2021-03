Tinto Brass punta gli occhi su Elodie: “Non è come le altre” (Di giovedì 18 marzo 2021) Elodie Tinto Brass – Solonotizie24Elodie si è affermata come nastro nascente della musica, tanto da essere ribattezzata la JLo italiana dopo l’esibizione messa in scena durante la partecipazione a Sanremo 2021 dove è arrivata al fianco di Amadeus come conduttrice per una sera. L’artista, però, ha conquistato anche l’attenzione del noto regista Tinto Brass, colpito dalla bellezza mozzafiato di Elodie. Fin dall’arrivo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Elodie , ha catturato subito l’attenzione del pubblico da casa grazie al talento e la sua presenza sul palco e non solo… dato che in un primo momento a far discutere erano anche i capelli corti e rosa che l’hanno accompagnata anche negli anni avvenire. ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021)– Solonotizie24si è affermatanastro nascente della musica, tanto da essere ribattezzata la JLo italiana dopo l’esibizione messa in scena durante la partecipazione a Sanremo 2021 dove è arrivata al fianco di Amadeusconduttrice per una sera. L’artista, però, ha conquistato anche l’attenzione del noto regista, colpito dalla bellezza mozzafiato di. Fin dall’arrivo nella scuola di Amici di Maria De Filippi,, ha catturato subito l’attenzione del pubblico da casa grazie al talento e la sua presenza sul palco e non solo… dato che in un primo momento a far discutere erano anche i capelli corti e rosa che l’hanno accompagnata anche negli anni avvenire. ...

