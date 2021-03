Spese pazze Liguria, il leghista Edoardo Rixi assolto in Appello dalle accuse di peculato (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la condanna in primo grado arriva l’assoluzione per Edoardo Rixi. Il deputato della Lega è stato assolto nell’Appello per le cosiddette “Spese pazze” al consiglio regionale della Liguria. Tutti gli imputati sono stati assolti tutti perché il fatto non sussiste. In primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi. Il processo riguardava le Spese non ritenute congrue all’attività politica negli anni dal 2010 al 2012, quando il parlamentare era capogruppo regionale della Lega. L’accusa era – a vario titolo – di peculato e falso. “assolto! Una assoluzione che conferma quanto sostengo dal primo giorno: il mio comportamento si è sempre distinto per lealtà e correttezza. Il mio obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la condanna in primo grado arriva l’assoluzione per. Il deputato della Lega è statonell’per le cosiddette “” al consiglio regionale della. Tutti gli imputati sono stati assolti tutti perché il fatto non sussiste. In primo gradoera stato condannato a tre anni e cinque mesi. Il processo riguardava lenon ritenute congrue all’attività politica negli anni dal 2010 al 2012, quando il parlamentare era capogruppo regionale della Lega. L’accusa era – a vario titolo – die falso. “! Una assoluzione che conferma quanto sostengo dal primo giorno: il mio comportamento si è sempre distinto per lealtà e correttezza. Il mio obiettivo ...

