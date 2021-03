Sonno dei bambini | il metodo della scienziata Axelrod per dormire bene tutta la notte

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ildeiè spesso frammentato, agitato e può risentire del momento che si sta vivendo. Ad un anno dall’iniziopandemia, in tanti hanno difficoltà nell’addormentarsi, si svegliano di, fanno brutti sogni. E dinanzi a questi problemi i genitori talvolta si sentono impotenti. Anche in vistaGiornata mondiale del, quali strumenti è possibile utilizzare?dei: 10 consigli per farlilaguarda le foto ...