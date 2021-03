Sematic | incentivi per chi decide di lasciare

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 marzo 2021) Cgil, Cisl e Uil annunciano che nell’incontro di mercoledì per la vertenzasi sono registrati significativi passi avanti che hanno portato a condividere un’ipotesi d’accordo in grado di dare risposte importanti sia ai lavoratori che voglionol’azienda nel breve periodo, con un incentivo all’esodo, sia per chi rimarrà in azienda seguendo un percorso di ammortizzatori sociali, previsti dalla Legge, con un successivo incentivo all’esodo. Giovedì dalle 8 a Osio Sotto l’assemblea con i lavoratori per illustrare i contenuti dell’ipotesi d’accordo, che verrà messa al voto degli stessi per l’approvazione definitiva.