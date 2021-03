“Salta tutto”. Francesca Manzini, l’annuncio del matrimonio con Christian solo 24 ore fa. Ora la decisione che spiazza tutti (Di giovedì 18 marzo 2021) La loro storia d’amore era iniziata in pieno lockdown. Era il 19 marzo 2020 quando sua sorella aveva fatto una videochiamata su WhatsApp con un collega, ovvero il fratello di lui. Quella chiamata di lavoro è diventata tutt’altro ed è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica. La sua carriera è iniziata un po’ per caso. Fin da piccola si è dedicata all’imitazione di personaggi famosi e questo suo talento le ha aperto tante porte nel mondo dello spettacolo. Mai però avrebbe immaginato che quella passione, nata all’età di 15 anni, quando si cimentò nell’imitazione di una cantante francese anni ‘70, Sylvie Vartan, diventasse un vero e proprio lavoro. Stando a quanto si legge in rete, i familiari le avevano suggerito di lasciar perdere e di cercarsi un “lavoro serio”, ma lei non ha mollato e, dopo aver fatto l’imitatrice in numerosi villaggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) La loro storia d’amore era iniziata in pieno lockdown. Era il 19 marzo 2020 quando sua sorella aveva fatto una videochiamata su WhatsApp con un collega, ovvero il fratello di lui. Quella chiamata di lavoro è diventata tutt’altro ed è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica. La sua carriera è iniziata un po’ per caso. Fin da piccola si è dedicata all’imitazione di personaggi famosi e questo suo talento le ha aperto tante porte nel mondo dello spettacolo. Mai però avrebbe immaginato che quella passione, nata all’età di 15 anni, quando si cimentò nell’imitazione di una cantante francese anni ‘70, Sylvie Vartan, diventasse un vero e proprio lavoro. Stando a quanto si legge in rete, i familiari le avevano suggerito di lasciar perdere e di cercarsi un “lavoro serio”, ma lei non ha mollato e, dopo aver fatto l’imitatrice in numerosi villaggi ...

