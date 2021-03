'Picco di una nuova ondata? Per certi versi me lo auguro' (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo l'infettivologo Massimo Galli, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, la circolazione delle nuove varianti cambia le modalità con cui ci si può infettare: 'La distanza di un ... Leggi su today (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo l'infettivologo Massimo Galli, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, la circolazione delle nuove varianti cambia le modalità con cui ci si può infettare: 'La distanza di un ...

Advertising

chetempochefa : Ancora grandi ascolti per #CTCF con il ritorno di @fabfazio in studio: oltre 3,1 milioni di telespettatori e l’11,3… - Franciscktrue : RT @fanguru_: @LifeScotch @___eisblume Nemmeno turismo, perché marzo non è certo roba da picco turistico. È che proprio a certi gli rode il… - fanguru_ : @LifeScotch @___eisblume Nemmeno turismo, perché marzo non è certo roba da picco turistico. È che proprio a certi g… - Guido17595958 : @Torrenapoli1 Io sto raccogliendo anche gli anti-igienici e se consideriamo quelli addirittura oggi siamo a 9,57%.… - PaoloIori14 : @Emanuele676 @giord97 @you_trend Il rallentamento della crescita è partito settimane prima dell'istituzione delle z… -