Pat Metheny, Road to the sun e l'arte di reinventarsi (Di giovedì 18 marzo 2021) Non c'è un area della musica che Pat Metheny non abbia esplorato nel corso di una traiettoria artistica che conta 40 album e 20 Grammy Award in dodici categorie diverse. Oggi, a 66 anni Metheny è ancora alla ricerca di nuovi stimoli, di nuovi approcci sonori. In fondo, è questo quel che racconta il suo ultimo album, Road to the Sun, pubblicato dalla dalla Modern Recordings, etichetta della BMG dedicata a jazz, classica ed elettronica. Metheny ama suonare nella stessa misura in cui ama far suonare la sua musica da altri artisti. Nel nuovo disco la sfida è approcciare a modo suo le composizioni per chitarra classica con due suite declinate in più movimenti. A tradurle in musica, il vincitore di Grammy Jason Vieaux, descritto da NPR come "il più preciso ed espressivo chitarrista classico della sua generazione" e scelto ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Non c'è un area della musica che Patnon abbia esplorato nel corso di una traiettoria artistica che conta 40 album e 20 Grammy Award in dodici categorie diverse. Oggi, a 66 anniè ancora alla ricerca di nuovi stimoli, di nuovi approcci sonori. In fondo, è questo quel che racconta il suo ultimo album,to the Sun, pubblicato dalla dalla Modern Recordings, etichetta della BMG dedicata a jazz, classica ed elettronica.ama suonare nella stessa misura in cui ama far suonare la sua musica da altri artisti. Nel nuovo disco la sfida è approcciare a modo suo le composizioni per chitarra classica con due suite declinate in più movimenti. A tradurle in musica, il vincitore di Grammy Jason Vieaux, descritto da NPR come "il più preciso ed espressivo chitarrista classico della sua generazione" e scelto ...

