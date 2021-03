Napoli | De Laurentiis pronto a stringere un patto con Agnelli

Leggi su anteprima24

– Le incrinature del rapporto tra il patron azzurro Aurelio Dee quello della Juventus Andreasi sono appantanate di fronte ai diritti televisivi per le partite di Serie A. I due sono pronti a far fronte comune per ottenere dei vantaggi economici. Dee Angelli, un rapporto mai decollato e anzi ha visto toccare il fondo con la vicenda del match di andata di campionato trae Juventus sulla questione rinvio dovuta ai contagi da coronavirus di alcuni calciatori partenopei. Di fronte al Dio denaro però tutti i trascorsi non contano più nulla. Entrambi sono pronti a mettere da parte le divergenze ed unire le forze per dire no alla riapertura della trattativa con i Fondi e sì ai diritti televisivi per DAZN.