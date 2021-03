Juventus - Benevento: i precedenti a Torino e gli ex (Di venerdì 19 marzo 2021) Quella di domenica alle 15 sarà la seconda gara nella storia fra Juventus e Benevento disputata a Torino. Le due società infatti si sono affrontate in terra piemontese solo una volta finora: era il 5 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Quella di domenica alle 15 sarà la seconda gara nella storia fradisputata a. Le due società infatti si sono affrontate in terra piemontese solo una volta finora: era il 5 ...

Advertising

juventusfc : L'appuntamento con Black and White Stories ci proietta a #JuveBenevento ?? Buona lettura ?? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: L'appuntamento con Black and White Stories ci proietta a #JuveBenevento ?? Buona lettura ?? - zazoomblog : Juventus Benevento da Arthur a McKennie: come stanno gli acciaccati - #Juventus #Benevento #Arthur - CarloSportfan : RT @juventusfc: L'appuntamento con Black and White Stories ci proietta a #JuveBenevento ?? Buona lettura ?? -