Harmony OS non solo su smartphone Huawei? Per ora è un no (Di giovedì 18 marzo 2021) La soluzione Harmony OS potrebbe essere la vera svolta del produttore cinese nel 2021 ma anche il suo incredibile flop. Il sistema operativo alternativo ad Android , dall’imminente aprile, sarà di certo lanciato su un prodotto di punta come il Huawei P50. Entro la fine dell’anno la sua implementazione dovrebbe riguardare ben 200 milioni di dispositivi mobili a marchio del brand. Ma l’intenzione è anche quella di coinvolgere nella nuova esperienza anche altri produttori, magari sempre cinesi. Peccato che nessuno sembri essere intenzionato a farsi trascinare, almeno per il momento. Harmony OS è di certo maturo per il suo lancio su un promo smartphone fra poche settimane: gli esperti Huawei non avrebbero altrimenti dato il via al supporto su un dispositivo così importante come l’ammiraglia della serie ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) La soluzioneOS potrebbe essere la vera svolta del produttore cinese nel 2021 ma anche il suo incredibile flop. Il sistema operativo alternativo ad Android , dall’imminente aprile, sarà di certo lanciato su un prodotto di punta come ilP50. Entro la fine dell’anno la sua implementazione dovrebbe riguardare ben 200 milioni di dispositivi mobili a marchio del brand. Ma l’intenzione è anche quella di coinvolgere nella nuova esperienza anche altri produttori, magari sempre cinesi. Peccato che nessuno sembri essere intenzionato a farsi trascinare, almeno per il momento.OS è di certo maturo per il suo lancio su un promofra poche settimane: gli espertinon avrebbero altrimenti dato il via al supporto su un dispositivo così importante come l’ammiraglia della serie ...

Advertising

PanDemonio68 : @Loosingatta Trovato. Letto tutti e tre i capitoli (a quando il prossimo?). Mi piace la minuziosità nelle descrizio… - EdomsAngel : RT @bananascatlady: Ho scaricato un gioco senza connotazione di genere in cui devo spostare delle caselle colorate per creare una sequenza… - MrEdwful : RT @bananascatlady: Ho scaricato un gioco senza connotazione di genere in cui devo spostare delle caselle colorate per creare una sequenza… - ladymistake_ : @SSpaccio Tesoro I boomer siete voi che andate a scrivere sotto il commento di dayane non dayane stessa.. Siete le… - vodkahaz_28 : @diorvlynch @onedirection @Harry_Styles @LiamPayne @NiallOfficial @Louis_Tomlinson @zaynmalik 1) sono ancora una ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Harmony non Schneider Electric presenta Harmony ZBRT Harmony ZBRT: lavoro più intelligente, meno costi operativi Controllo da remoto : aprire una porta ... evitando spostamenti non necessari, gli operatori possono risparmiare molto tempo. Regolazione da ...

Più smartphone Huawei senza EMUI 11 ma con Harmony OS entro il 2021 ... l'obiettivo sarebbe proprio il seguente: procedere con l'aggiornamento diretto ad Harmony OS senza passare per la sola interfaccia utente EMUI 11 per un numero non meglio precisato di smartphone ...

Ci saranno smartphone NON Huawei con Harmony OS? Telefonino.net Huawei Watch 3 si farà: dubbi sul GT 3 Non è esente la gamma di smartwatch, che potrebbe vedere l'arrivo di un presunto Huawei Watch 3, mentre ci sono maggiori dubbi sull'arrivo di un GT 3. Huawei torna con Watch 3, con HarmonyOS ...

Ci saranno smartphone NON Huawei con Harmony OS? Secondo quanto si legge in rete, sembra che non ci saranno (all'inizio) OEM di terze parti ad adoperare Harmony OS, il software di Huawei.

ZBRT: lavoro più intelligente, meno costi operativi Controllo da remoto : aprire una porta ... evitando spostamentinecessari, gli operatori possono risparmiare molto tempo. Regolazione da ...... l'obiettivo sarebbe proprio il seguente: procedere con l'aggiornamento diretto adOS senza passare per la sola interfaccia utente EMUI 11 per un numeromeglio precisato di smartphone ...Non è esente la gamma di smartwatch, che potrebbe vedere l'arrivo di un presunto Huawei Watch 3, mentre ci sono maggiori dubbi sull'arrivo di un GT 3. Huawei torna con Watch 3, con HarmonyOS ...Secondo quanto si legge in rete, sembra che non ci saranno (all'inizio) OEM di terze parti ad adoperare Harmony OS, il software di Huawei.