(Di giovedì 18 marzo 2021) Cosa si nasconde dietro ilditra? Le due ragazze non hanno mai fatto mistero di avere avuto relazioni d’amore anche con il sesso opposto, svelando senza alcun problema la propria bisessualità.: “” Secondo il ben informato Alberto Dandolo, potrebbe essere nata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - blogtivvu : Elettra Lamborghini e Dayane Mello: “rapporto esclusivo”: voci piccanti sulla loro amicizia speciale… - StraNotizie : Dayane Mello verso un nuovo reality e con Elettra Lamborghini “rapporto esclusivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Poche settimane fa,e Dayane Mello hanno stupito il web, postando su Instagram una foto insieme. La modella brasiliana, reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip , sembra essersi consolata ...Non è la prima volta che si parla die Dayane Mello come amiche speciali. La loro foto affiatate e sorridenti ha fatto il giro dei social proprio qualche giorno prima di scoprire che la cantante ed ereditiera avesse ...Giungono nuove indiscrezioni su Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ed Elettra Lamborghini. Poche settimane fa, Elettra Lamborghini e Dayane Mello hanno stupito il web, postando su I ...Stefania Orlando è stata intervistata da Casa chi e ha espresso il suo punto di vista sulla prestazione di Tommaso Zorzi come opinionista dell'Isola dei Famosi. La bionda presentatrice ha affermato: " ...