Cts, Gerli rassegna le dimissioni a due giorni dalla nomina (Di venerdì 19 marzo 2021) Il governo dei migliori prende un'altra stecca. Ieri pomeriggio ha dato le dimissioni dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid Alberto Giovanni Gerli, un incarico durato due giorni. Il premier Draghi ma messo mano al Cts su precisa richiesta del centrodestra, l'annuncio della riduzione dei componenti e dei nuovi membri era stato accompagnato da una spiegazione: «Razionalizzare le attività» attraverso «esperti del mondo statistico, matematico-previsionale o di altri campi utili a definire il quadro epidemiologico». Oggi è prevista la prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

