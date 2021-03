Cts, due giorni dopo la nomina Gerli lascia a causa delle polemiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Federico Garau "A seguito delle inattese e sorprendenti polemiche esplose all’indomani della mia nomina a componente del Cts, ho ritenuto opportuno rinunciare all’incarico", ha spiegato l'ingegnere padovano In seguito alle pesanti critiche ricevute via social subito dopo la sua nomina a membro del Comitato tecnico scientifico, l'ingegnere ed esperto di modelli statistici Alberto Giovanni Gerli ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all'incarico. Nel corso della giornata di domani, intorno alle ore 14.30, è prevista una riunione del Cts, ma l'esperto originario di Padova non sarà presente. Un mandato durato quindi soltanto due giorni, e tutto a causa delle forti polemiche che hanno infiammato i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Federico Garau "A seguitoinattese e sorprendentiesplose all’indomani della miaa componente del Cts, ho ritenuto opportuno rinunciare all’incarico", ha spiegato l'ingegnere padovano In seguito alle pesanti critiche ricevute via social subitola suaa membro del Comitato tecnico scientifico, l'ingegnere ed esperto di modelli statistici Alberto Giovanniha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all'incarico. Nel corso della giornata di domani, intorno alle ore 14.30, è prevista una riunione del Cts, ma l'esperto originario di Padova non sarà presente. Un mandato durato quindi soltanto due, e tutto afortiche hanno infiammato i ...

