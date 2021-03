Covid, Draghi: “Somministrazione AstraZeneca riprenderà domani” (Di giovedì 18 marzo 2021) Mario Draghi ha preso atto della decisione da parte dell’EMA sul vaccino AstraZeneca ed ha mandato il suo messaggio alla Nazione L’EMA è stata chiara sul vaccino AstraZeneca: i benefici superano i rischi, pertanto si continuerà con quest’arma a combattere il Covid-19. A seguito dell’ok dato dall’agenzia europea, Mario Draghi ha voluto parlare direttamente alla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Marioha preso atto della decisione da parte dell’EMA sul vaccinoed ha mandato il suo messaggio alla Nazione L’EMA è stata chiara sul vaccino: i benefici superano i rischi, pertanto si continuerà con quest’arma a combattere il-19. A seguito dell’ok dato dall’agenzia europea, Marioha voluto parlare direttamente alla L'articolo proviene da Inews.it.

