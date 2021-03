Chi era Renato Carosone, il protagonista di “Carosello Carosone” in onda su Rai1 (Di giovedì 18 marzo 2021) A più di cent’anni dalla nascita Rai1 celebra la vita di Renato Carosone, uno dei più geniali musicisti della storia italiana, con il biopic Carosello Carosone, in onda stasera alle 21.25. Ricostruzione della vita e della carriera del pianista e cantante dai quartieri poveri di Napoli ai palcoscenici di tutto il mondo. Fino a diventare il cantante italiano più famoso all’estero. Carosello Carosone: il foto-racconto del tv-movie guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) A più di cent’anni dalla nascitacelebra la vita di, uno dei più geniali musicisti della storia italiana, con il biopic, instasera alle 21.25. Ricostruzione della vita e della carriera del pianista e cantante dai quartieri poveri di Napoli ai palcoscenici di tutto il mondo. Fino a diventare il cantante italiano più famoso all’estero.: il foto-racconto del tv-movie guarda le foto ...

