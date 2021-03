Beacon 23 | Lena Headey protagonista di una nuova serie Spectrum e AMC

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 18 marzo 2021)23,sarà ladi un thriller psicologico pere AMC Networks Una delle star di Game of Thrones,, sarà ladi unaprodotta per il servizio streaminge per i canali AMC Networks. Si tratta di23 e sarà un thriller psicologico tratto dal romanzo omonimo di Hugh Howey., che in Game of Thrones ha interpretato la regina Cercei Lannister, sarà anche produttrice dellacon la sua casa di produzione Peephole Productions.23 è creata da Zak Penn (Ready Player One), e segue la vita di due persone, Halan e Aster () i ...