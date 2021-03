Bayern-Lazio 2-1, termina l’avventura Champions dei biancocelesti (Di giovedì 18 marzo 2021) termina all'Allianz Arena la Champions League della Lazio, battuta 2-1 dal Bayern Monaco, e delle squadre italiane. Ai biancocelesti non è riuscita un'improbabile rimonta dopo l'1-4 dell'andata, lasciando ai bavaresi campioni del mondo anche il successo in patria. Vantaggio siglato su calcio di rigore da Lewandowski al 33', poi il raddoppio al 73' di Choupo-Moting. Nel finale la rete di Parolo di testa per l'orgoglio laziale. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021)all'Allianz Arena laLeague della, battuta 2-1 dalMonaco, e delle squadre italiane. Ainon è riuscita un'improbabile rimonta dopo l'1-4 dell'andata, lasciando ai bavaresi campioni del mondo anche il successo in patria. Vantaggio siglato su calcio di rigore da Lewandowski al 33', poi il raddoppio al 73' di Choupo-Moting. Nel finale la rete di Parolo di testa per l'orgoglio laziale.

