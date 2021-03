Bank of England conferma politica sostegno: tassi fermi, QE invariato (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – La Bank of England (BoE), nell’odierna riunione di politica monetaria, ha confermato l’attuale impostazione di politica monetaria, giudicandola appropriata per raggiungere il target di inflazione del 2% e, contemporaneamente, sostenere la crescita e l’occupazione. Il Monetary Policy Comittee (MPC), riunitosi questa mattina, ha votato all’unanimità il mantenimento di tassi di interesse allo 0,1%, confermandoli sui minimi storici, come ampiamente atteso dal mercato. Nel 2020, la BoE aveva effettuato due tagli al costo del denaro, a causa dello shock prodotto dalla pandemia, riducendoli da un livello iniziale dello 0,75%. Il Board della banca centrale britannica ha poi deciso, sempre all’unanimità, di mantenere il Piano di acquisti di bond da 875 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Laof(BoE), nell’odierna riunione dimonetaria, hato l’attuale impostazione dimonetaria, giudicandola appropriata per raggiungere il target di inflazione del 2% e, contemporaneamente, sostenere la crescita e l’occupazione. Il Monetary Policy Comittee (MPC), riunitosi questa mattina, ha votato all’unanimità il mantenimento didi interesse allo 0,1%,ndoli sui minimi storici, come ampiamente atteso dal mercato. Nel 2020, la BoE aveva effettuato due tagli al costo del denaro, a causa dello shock prodotto dalla pandemia, riducendoli da un livello iniziale dello 0,75%. Il Board della banca centrale britannica ha poi deciso, sempre all’unanimità, di mantenere il Piano di acquisti di bond da 875 miliardi di ...

