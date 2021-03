Arnold Schwarzenegger è il leader ideale in caso di invasione aliena secondo un sondaggio (Di venerdì 19 marzo 2021) Un sondaggio britannico ha svelato che Arnold Schwarzenegger viene considerato il leader ideale in caso di invasione aliena sulla Terra. Arnold Schwarzenegger, secondo un nuovo sondaggio che è stato svolto nel Regno Unito, è la persona più adatta a guidare il mondo in caso di invasione aliena. La star di Terminator ha quindi commentato su Twitter la notizia dichiarando: "Voglio ringraziare le persone per aver fiducia in me. Sono pronto a servirvi". Il sondaggio aveva proposto a 2000 cittadini britannici una lista di venti celebrità e figure politiche chiedendo chi tra di loro avrebbe gestito meglio le conseguenze di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Unbritannico ha svelato cheviene considerato ilindisulla Terra.un nuovoche è stato svolto nel Regno Unito, è la persona più adatta a guidare il mondo indi. La star di Terminator ha quindi commentato su Twitter la notizia dichiarando: "Voglio ringraziare le persone per aver fiducia in me. Sono pronto a servirvi". Ilaveva proposto a 2000 cittadini britannici una lista di venti celebrità e figure politiche chiedendo chi tra di loro avrebbe gestito meglio le conseguenze di ...

