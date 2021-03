“Anna” su Sky | data | trama e cast

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Premio Strega Niccolò Ammaniti ha scritto, con Francesca Maniero, e diretto “”, nuova serie Tv in 6 episodi, disponibile su Sky e Now dal 23 aprile. La serie è tratta dal romanzo omonimo di Ammaniti, al suo secondo progetto televisivo dopo “Il Miracolo”. Una Sicilia abbandonata, riconsegnata alla natura e senza più adulti, è la cornice della storia raccontata da “”, la serie Sky Original creata e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SkyItalia : Un racconto distopico, un mondo distrutto e l’incredibile viaggio che la giovanissima Anna dovrà affrontare. La nuo… - YolBlog : ANNA - Scritta da Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri la serie tv Sky Original su Sky e NOW TV #AnnaSkyOriginal… - APAudiovisivi : Dal 23 aprile su @SkyItalia e @NOWTV_It: 'ANNA'?? Una serie, creata e diretta da Niccolò Ammaniti, prodotta da… - Screenweek : #Anna il trailer della serie creata e diretta da #NiccolòAmmaniti dal 23 aprile su @SkyItalia… - MontiFrancy82 : Il trailer di #ANNA, la serie Sky Original di #NiccoloAmmaniti – Dal 23 aprile tutti gli episodi disponibili subito… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Sky

... secondo progetto seriale dello scrittore dopo l'apprezzato Il miracolo, dramma visionario trasmesso sempre danel 2018. Tratto dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti edito da Einaudi,è il ...Serie tvNiccolò Ammaniti: uscita e dove guardarlo La serie tv verrà trasmessa sue NOW TV . Una novità interessante è che l'emittente per la prima volta renderà disponibili tutti gli ...Il Premio Strega Niccolò Ammaniti ha scritto, con Francesca Maniero, e diretto “Anna”, nuova serie Tv in 6 episodi, disponibile su Sky e Now dal 23 aprile. La serie è tratta dal romanzo omonimo di ...Arriva la nuova attesa serie Sky, produzione originale, "Anna" tratta dall'omonimo libro di Nicolò Ammaniti (edito da Einaudi).