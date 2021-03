Vaccini, presidente Agenas Coscioni: “ Fiduciosi su AstraZeneca” (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Da Roma, presso la sede dell’Agenas, l’agenzia che presiede, il delegato alla sanità della regione Campania, Enrico Coscioni esprime fiducia sul nulla osta che autorizzerà presto a somministrare nuovamente il vaccino AstraZeneca. Nel frattempo la campagna vaccinale procede a ritmo spedito e come conferma “Siamo Fiduciosi sul via libera che arriverà entro domani, le notizie sono molto rassicuranti dopo l’esito delle analisi- ha dichiarato Coscioni- intanto ricordo che la regione Campania entro aprile avrà a disposizione 300mila dosi di Pfizer e siamo in attesa anche di Johnson & Johonson, che ha anche ulteriori vantaggi sulla conservazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Da Roma, presso la sede dell’, l’agenzia che presiede, il delegato alla sanità della regione Campania, Enricoesprime fiducia sul nulla osta che autorizzerà presto a somministrare nuovamente il vaccino. Nel frattempo la campagna vaccinale procede a ritmo spedito e come conferma “Siamosul via libera che arriverà entro domani, le notizie sono molto rassicuranti dopo l’esito delle analisi- ha dichiarato- intanto ricordo che la regione Campania entro aprile avrà a disposizione 300mila dosi di Pfizer e siamo in attesa anche di Johnson & Johonson, che ha anche ulteriori vantaggi sulla conservazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota… - chetempochefa : 'Un sanitario che non si vaccina, oramai che è provata con ragionevole sicurezza, la capacità dei vaccini di impedi… - diMartedi : #Montanari su #governoDraghi: 'Nonostante sia stato presentato come l'uomo della provvidenza non potrà moltiplicare… - CorriereAlpi : Il presidente della Regione: sembra quasi la replica del marzo dello scorso anno, i nostri modelli matematici ci in… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota dell'… -