Truffa nella fornitura di mascherine 6 arresti e sequestro per 4milioni di euro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva deglidomiciliari nei confronti di sei soggetti per associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all’autoriciclaggio. E’ stato altresì sottoposto apreventivo il provento illecito, pari a circa 4 milioni di. Nelle fasi più critiche della prima ondata pandemica, una società ionica facente capo a uno degli indagati, si era proposta di fornire D.P.I. all’Ente Protezione Civile Lazio necessari per far fronte al rischio di contagio. A fronte dei contratti sottoscritti, l’impresa che fino al mese di marzo 2020 era attiva ...

