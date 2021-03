Sampdoria, il motivo per cui Ferrero ha criticato Ranieri (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sfuriata di Massimo Ferrero è legata ad alcune scelte di Claudio Ranieri: il presidente della Sampdoria vorrebbe vedere più gol La sfuriata di Massimo Ferrero, per i soli due punti nelle ultime cinque partite e i sei in tutto il girone di ritorno, è legata anche ad alcune scelte di Claudio Ranieri. PER TUTTA LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Come riporta il Secolo XIX, uno dei motivi della rabbia del presidente della Sampdoria è legato allo scarso utilizzo delle punte dopo aver dotato la rosa di ben cinque attaccanti di livello medio-alto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sfuriata di Massimoè legata ad alcune scelte di Claudio: il presidente dellavorrebbe vedere più gol La sfuriata di Massimo, per i soli due punti nelle ultime cinque partite e i sei in tutto il girone di ritorno, è legata anche ad alcune scelte di Claudio. PER TUTTA LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Come riporta il Secolo XIX, uno dei motivi della rabbia del presidente dellaè legato allo scarso utilizzo delle punte dopo aver dotato la rosa di ben cinque attaccanti di livello medio-alto. Leggi su Calcionews24.com

