Roma | Cicculli | “Mozione ‘Città per la vita’ chiaro attacco a diritti donne”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Una mozione estremamente pericolosa che mira a confondere elettorato femminile sui temi legati alla libertà di scelta, alla 194 e alla maternità consapevole. Il movimento delle donne deve alzare la guardia perché è un chiaro attacco”. Michela Cicculli, assessora alle Politiche di Genere dell’VIII Municipio di Roma Capitale, tra le voci del comitato scientifico del coordinamento cittadino Liberare Roma, torna con queste parole sulla mozione presentata in Consiglio comunale al Campidoglio a firma dei consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia-Lista Civica con Giorgia Lavinia Mennuni, Giorgia Meloni, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni, Rachele Mussolini e Maurizio Politi (Lega), che chiedono di inserire il principio generale di Roma ‘Città per la vita’ all’interno dello Statuto comunale e propongono stanziamenti di risorse per donne “in procinto di abortire” e “progetti di aiuto alla vita nascente” di associazioni quali i “Centri di aiuto per la vita”.