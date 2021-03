Omicidio Ilenia Fabbri interrogato il killer reo confesso | nuove accuse a Claudio Nanni presunto mandante

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021): Arianna, figlia 21enne della donna sgozzata in casa a Faenza (Ravenna) all’alba dello scorso 6 febbraio, non incontrerà il padre in carcere. Il magistrato competente ha infatti respinto la richiesta della ragazza, che avrebbe voluto un confronto a quattr’occhi con suo padre, accusato di essere ildell’efferato delitto.: la figlia non potrà incontrare il padre in carcere Arianna avrebbe voluto ulteriori spiegazioni dopo che l’uomo le ha scritto una lettera ammettendo solo in parte le sue responsabilità.ha infatti detto agli inquirenti di non avere commissionato l’della ex moglie. Il sicario da lui assoldato avrebbe a suo ...