Lo stop di AstraZeneca rallenta i piani vaccinali ma l’Ue dice no alla sospensione dei brevetti: «Un autogol spaventoso» (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sospensione di AstraZeneca da parte di molti Paesi europei ha rallentato ancora una volta la campagna vaccinale in Europa. A oggi, nessuno dei Paesi europei sembra in grado di raggiungere entro settembre l’obiettivo fissato da Bruxelles di immunizzare almeno il 70% della popolazione. Nonostante l’Ema abbia chiarito che al momento non sembra esserci alcuna indicazione che il vaccino abbia causato le trombosi riscontrate in alcune pazienti sottoposti ad AstraZeneca, e un nuovo via libera potrebbe arrivare già giovedì, l’ennesimo stop alla campagna di somministrazione in Europa è un passo indietro che frena la volontà dell’Unione di uscire al più presto dalle restrizioni imposte dalla pandemia e di far ripartire l’economia. Un ritardo che però la Ue si trascina da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladida parte di molti Paesi europei hato ancora una volta la campagna vaccinale in Europa. A oggi, nessuno dei Paesi europei sembra in grado di raggiungere entro settembre l’obiettivo fissato da Bruxelles di immunizzare almeno il 70% della popolazione. Nonostante l’Ema abbia chiarito che al momento non sembra esserci alcuna indicazione che il vaccino abbia causato le trombosi riscontrate in alcune pazienti sottoposti ad, e un nuovo via libera potrebbe arrivare già giovedì, l’ennesimocampagna di somministrazione in Europa è un passo indietro che frena la volontà dell’Unione di uscire al più presto dalle restrizioni imposte dpandemia e di far ripartire l’economia. Un ritardo che però la Ue si trascina da ...

Advertising

fattoquotidiano : Astrazeneca: in Francia, Spagna e Germania ministri e capi di Stato hanno spiegato lo stop ai cittadini. In Italia… - Agenzia_Ansa : L'Ema rassicura sul caso #AstraZeneca. Draghi sente Macron, con l'ok dell'Agenzia europea del farmaco si riparte. S… - Corriere : Mantovani: «Gli studi dicono che queste morti si verificano anche senza vaccino» - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Sospensione AstraZeneca, Sileri: “Niente di strano. Subito scudo penale per medici e infermieri vaccinatori”:… - NurseTimes : ?? Nurse Times Sospensione AstraZeneca, Sileri: “Niente di strano. Subito scudo penale per medici e infermieri vacci… -