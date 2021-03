Il piano vaccini di Draghi, storia dell’ennesimo fallimento di un governo d’incapaci (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il cosiddetto “governo dei migliori”, che si rivela di giorno in giorno il “governo degli incapaci”, era nato sui presupposti di “fare in fretta”, “non chiudere”, “dare ristori immediati”, “vaccinare tutti in meno tempo possibile”. E mentre l’Italia è sostanzialmente in lockdown, e di ristori non si vede nemmeno l’ombra, anche il piano vaccini è naufragato. Secondo il nuovo cronoprogramma, nelle prossime due settimane l’Italia si aspetta di ricevere otto milioni di dosi, cioè quante ce ne sono state consegnate in due mesi e mezzo. Se arrivassero, si avrebbe davvero il cambio di passo nella campagna di immunizzazione, ma il calcolo pare essere troppo ottimistico per due motivi. Come sottolinea Repubblica, “il primo: AstraZeneca, che sulla carta contribuisce nel primo trimestre con 5,3 milioni di dosi, ne ha consegnate ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il cosiddetto “dei migliori”, che si rivela di giorno in giorno il “degli incapaci”, era nato sui presupposti di “fare in fretta”, “non chiudere”, “dare ristori immediati”, “vaccinare tutti in meno tempo possibile”. E mentre l’Italia è sostanzialmente in lockdown, e di ristori non si vede nemmeno l’ombra, anche ilè naufragato. Secondo il nuovo cronoprogramma, nelle prossime due settimane l’Italia si aspetta di ricevere otto milioni di dosi, cioè quante ce ne sono state consegnate in due mesi e mezzo. Se arrivassero, si avrebbe davvero il cambio di passo nella campagna di immunizzazione, ma il calcolo pare essere troppo ottimistico per due motivi. Come sottolinea Repubblica, “il primo: AstraZeneca, che sulla carta contribuisce nel primo trimestre con 5,3 milioni di dosi, ne ha consegnate ...

