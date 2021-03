Il Gatto con gli stivali 2 e The Bad Guys: svelata la data di uscita (Di mercoledì 17 marzo 2021) Universal ha svelato la data di uscita dei film animati Il Gatto con gli stivali 2 The Bad Guys, prodotti da DreamWorks. Puss In Boots 2 e The Bad Guys, due dei nuovi film di DreamWorks Animation, hanno ora una data di uscita: venerdì 23 settembre 2022 e venerdì 15 aprile 2022. I due progetti verranno distribuiti nelle sale americane da Universal che ora ha deciso quando li proporrà agli spettatori. La seconda avventura del simpatico Gatto con gli stivali si intitolerà Puss in Boots: The Last Wish e sarà diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift, team che ha già realizzato I Croods 2 - Una nuova era. L'attore Antonio Banderas darà nuovamente voce al felino che, in questo … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Universal ha svelato ladidei film animati Ilcon gli2 The Bad, prodotti da DreamWorks. Puss In Boots 2 e The Bad, due dei nuovi film di DreamWorks Animation, hanno ora unadi: venerdì 23 settembre 2022 e venerdì 15 aprile 2022. I due progetti verranno distribuiti nelle sale americane da Universal che ora ha deciso quando li proporrà agli spettatori. La seconda avventura del simpaticocon glisi intitolerà Puss in Boots: The Last Wish e sarà diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift, team che ha già realizzato I Croods 2 - Una nuova era. L'attore Antonio Banderas darà nuovamente voce al felino che, in questo …

