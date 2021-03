Covid, Miozzo: “Il Cts deve riadattarsi, ma ha ragione di esistere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Ha rassegnato le sue dimissioni da coordinatore del Comitato tecnico scientifico qualche giorno fa, per andare a fare il consulente al ministero dell’Istruzione. Agostino Miozzo, medico con una lunga esperienza nella gestione delle crisi sanitarie internazionali e alla Protezione civile, racconta alla Dire come è cambiato il contesto in cui deve operare il Comitato e cosa porta in dote al dicastero. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Ha rassegnato le sue dimissioni da coordinatore del Comitato tecnico scientifico qualche giorno fa, per andare a fare il consulente al ministero dell’Istruzione. Agostino Miozzo, medico con una lunga esperienza nella gestione delle crisi sanitarie internazionali e alla Protezione civile, racconta alla Dire come è cambiato il contesto in cui deve operare il Comitato e cosa porta in dote al dicastero.

ilriformista : Si passa da 26 a 12 membri. Franco Locatelli è il nuovo coordinatore dopo le dimissioni di Miozzo #CTS #coronavirus… - orizzontescuola : Covid, Miozzo: “Le prossime tre settimane saranno ancora molto dure” - danielsun2021mi : RT @gustinicchi: Questa le batte tutte. #Miozzo silurato dal CTS ha confessato che il CTS non serve. Perché non lo ha detto 1 anno fa??… - giovannitrivel3 : RT @gustinicchi: Questa le batte tutte. #Miozzo silurato dal CTS ha confessato che il CTS non serve. Perché non lo ha detto 1 anno fa??… - RacheleViola26 : @dead_Iock @daniele_erler Questo è quello che disse Zaia, e anche Miozzo da Annunziata, candidamente confermò che i… -