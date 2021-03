Amici 20, si parte con il serale: l’ospite eccezionale della prima serata (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ci siamo, finalmente siamo giunti alla fase serale di “Amici 20”, l’amatissimo talent condotto da Maria De Filippi: chi sarà l’ospite d’eccezione della prima serata? Si parte con il serale di Amici 20: chi sarà l’ospite d’eccezione della prima puntata (fonte mediaset play)L’appuntamento attesissimo con il serale di Amici 20 è finalmente arrivato: a partire da Sabato 20 Marzo, la scuola più celebre d’Italia tornerà in prima serata per intrattenere ed emozionare il pubblico. Giovanissimi e indiscussi talenti si sfideranno a suon di esibizioni per conquistare la vittoria del celebre talent. Ricordiamo che dalla scuola di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ci siamo, finalmente siamo giunti alla fasedi “20”, l’amatissimo talent condotto da Maria De Filippi: chi saràd’eccezione? Sicon ildi20: chi saràd’eccezionepuntata (fonte mediaset play)L’appuntamento attesissimo con ildi20 è finalmente arrivato: a partire da Sabato 20 Marzo, la scuola più celebre d’Italia tornerà inper intrattenere ed emozionare il pubblico. Giovanissimi e indiscussi talenti si sfideranno a suon di esibizioni per conquistare la vittoria del celebre talent. Ricordiamo che dalla scuola di ...

