Venezia-Lecce, le formazioni ufficiali (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 17.00 in campo al “Penzo”, il big match della 29^ giornata del campionato di B tra Venezia e Lecce. Queste le formazioni ufficiali: Venezia (4-3-2-1): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taogourdeau, Maleh; Esposito, Di Mariano; ForteLecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo: Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Pettinari. Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 17.00 in campo al “Penzo”, il big match della 29^ giornata del campionato di B tra. Queste le(4-3-2-1): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taogourdeau, Maleh; Esposito, Di Mariano; Forte(4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo: Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Pettinari. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CarloGiugie : RT @VeneziaFC_EN: FORZA VENEZIA ?????? 01’ | Venezia-Lecce | 0-0 Serie B — Giornata 29 #VenLec - OfficialUSLecce : #VeneziaLecce #SerieBKT GOOOOOOOOOL al minuto 11 del pt STEFANOOOOOOO PETTINARI SBLOCCA IL MATCH 1 a 0 per noi… - 1110CLM : RT @Gazzetta_it: Gol! Venezia - Lecce 0-1, rete di Pettinari S. (LEC) - VeneziaFC_IT : Gol, Lecce. Stefano Pettinari. 11’ | Venezia-Lecce | 0-1 Serie B — Giornata 29 #VenLec - ftg_soccer : GOAL! Cosenza in Italy Serie B Cosenza 1-0 Vicenza GOAL! Lecce in Italy Serie B Venezia 0-1 Lecce -