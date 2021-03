Vaccino | obbligo medici e infermieri | cosa dice Speranza

(Di martedì 16 marzo 2021)obbligatorio pere personale sanitario in Italia come ulteriore misura per scongiurare la diffusione del coronavirus? “Intanto va precisato che anche sulla campagna di vaccinazione penso che la stragrande maggioranza dei nostri operatori sanitari abbia risposto immediatamente in maniera positiva a questa chiamata al, dando il buon esempio. Ora noi stiamo verificando i numeri definitivi” delle coperture di questa categoria “e, sulla base di questi numeri definitivi, valuteremo se può essere utile un ulteriore intervento”. Questa la risposta del ministro della Salute Robertoalle domande del direttore del ‘Corriere della Sera’, Luciano Fontana, durante l’online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema ‘Strategie per la riforma del sistema e vincere la ...

Il ministro della Salute è stato intervistato in occasione dell'evento 'Online Talk Sanità: «Siamo fiduciosi che possano emergere elementi rassicuranti su AstraZeneca, attendiamo il giudizio Ema» ...