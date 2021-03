Turchia, uomo arrestato dopo aver pubblicato delle immagini in Rete: i motivi (Di martedì 16 marzo 2021) La vicenda della figlia molestata dal padre in Turchia, con tanto di video postato su TikTok, ha scatenato numerose polemiche. Padre molesta figlia e posta un video su TikTok: arrestato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) La vicenda della figlia molestata dal padre in, con tanto di video postato su TikTok, ha scatenato numerose polemiche. Padre molesta figlia e posta un video su TikTok:su Notizie.it.

