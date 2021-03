Traffico Roma del 16-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi in centro rallentamenti per incidente su via Merulana analoga segnalazione al Lido di Ostia zona Ponente rallentamenti per incidente su via delle Canarie proseguono i lavori sullaFiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso le inevitabili gli incolonnamenti a partire da via delle Idrovore della Magliana lavori al gasdotto anche su via della Magliana chiusa tra il cavalcavia di viale Newton e via delle Idrovore della Magliana in entrambi i sensi di marcia lavori anche in via di Grottarossa ci troviamo aNord transito a senso unico alternato in prossimità di via Germana Stefanini inevitabili le ripercussioni per ildi zona il Lazio da ieri è in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi ...