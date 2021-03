Teatri chiusi, gli spettacoli potrebbero essere fatti all’aperto nei container (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Marvel)Broadway, il quartiere dei Teatri di New York, ha chiuso il 12 marzo 2020, il giorno dopo l’annuncio, da parte dell’Oms, che il coronavirus era considerato una pandemia. E le sale non riapriranno a breve: forse a giugno, forse più avanti. In questo clima di incertezza, il governatore dello stato di New York ha lanciato da poco il progetto NY PopsUp, che prevede 300 spettacoli all’aperto per ridare fiato agli artisti. Proprio in risposta all’iniziativa arriva il progetto dello studio di architettura Marvel, che propone di usare container nelle strade per ospitare gli spettacoli open air. L’idea è semplice ma geniale: i container, usati per le spedizioni sulle navi, ci sono già e non andrebbero costruiti apposta. I box potrebbero essere ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Marvel)Broadway, il quartiere deidi New York, ha chiuso il 12 marzo 2020, il giorno dopo l’annuncio, da parte dell’Oms, che il coronavirus era considerato una pandemia. E le sale non riapriranno a breve: forse a giugno, forse più avanti. In questo clima di incertezza, il governatore dello stato di New York ha lanciato da poco il progetto NY PopsUp, che prevede 300per ridare fiato agli artisti. Proprio in risposta all’iniziativa arriva il progetto dello studio di architettura Marvel, che propone di usarenelle strade per ospitare gliopen air. L’idea è semplice ma geniale: i, usati per le spedizioni sulle navi, ci sono già e non andrebbero costruiti apposta. I box...

