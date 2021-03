Tatsuki Suzuki, che disdetta: è positivo al Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Tatsuki Suzuki è risultato positivo al Covid-19. Questo il pesante verdetto del tampone fatto dal “giapporiccionese” della Sic58 Squadra Corse. A pochi giorni dai test di Moto3 e Moto2 in Qatar, il giovane pilota potrebbe essere costretto a saltare le importantissime prove pre stagionali. La Moto3 colpita ancora dal Covid, Tatsuki Suzuki è positivo La scorsa stagione, la classe cadetta aveva visto la positività di Riccardo Rossi. Poi c’era stato l’episodio di Tony Arbolino ad Aragon che, per un contato con un positivo nonostante risultasse negativo, ha dovuto saltare una gara che poi forse gli è costata il mondiale. Adesso, poco prima del via ufficiale della stagione Moto3 in Qatar con i test, arriva la doccia fredda per la Sic58 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021)è risultatoal-19. Questo il pesante verdetto del tampone fatto dal “giapporiccionese” della Sic58 Squadra Corse. A pochi giorni dai test di Moto3 e Moto2 in Qatar, il giovane pilota potrebbe essere costretto a saltare le importantissime prove pre stagionali. La Moto3 colpita ancora dalLa scorsa stagione, la classe cadetta aveva visto la positività di Riccardo Rossi. Poi c’era stato l’episodio di Tony Arbolino ad Aragon che, per un contato con unnonostante risultasse negativo, ha dovuto saltare una gara che poi forse gli è costata il mondiale. Adesso, poco prima del via ufficiale della stagione Moto3 in Qatar con i test, arriva la doccia fredda per la Sic58 ...

