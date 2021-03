Serie B 2020/2021, il Monza torna alla vittoria: contro la Reggiana è 2-0 (Di martedì 16 marzo 2021) Monza-Reggiana, partita valida per la 29esima giornata di Serie B 2020/2021, termina 2-0. Una partita in cui il vento crea qualche fastidio alle due squadre. Decisivi i gol di Carlos Augusto e di Colpani, che permettono alla squadra di Brocchi di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Reggina. I lombardi salgono a 50 punti, mantenendo la seconda posizione in classifica. Per la Reggiana si tratta invece della quarta sconfitta consecutiva: la squadra di Alvini rimane 17esima con 28 punti. RIVIVI IL LIVE IL TABELLINO E LE PAGELLE LA PARTITA – Monza che parte molto forte, soprattutto con un ispiratissimo Mota Carvalho, vicino al gol prima con un colpo di testa e poi con un tiro ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021), partita valida per la 29esima giornata di, termina 2-0. Una partita in cui il vento crea qualche fastidio alle due squadre. Decisivi i gol di Carlos Augusto e di Colpani, che permettonosquadra di Brocchi diredopo la sconfittala Reggina. I lombardi salgono a 50 punti, mantenendo la seconda posizione in classifica. Per lasi tratta invece della quarta sconfitta consecutiva: la squadra di Alvini rimane 17esima con 28 punti. RIVIVI IL LIVE IL TABELLINO E LE PAGELLE LA PARTITA –che parte molto forte, soprattutto con un ispiratissimo Mota Carvalho, vicino al gol prima con un colpo di testa e poi con un tiro ...

