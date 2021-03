Sciucker Frames avvia collaborazione con Enel X per interventi su unifamiliari

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Sciuker, società attiva nella produzione di finestre ecosostenibili Made in Italy, ha siglato con un accordo conX, business line del Gruppospecializzata su soluzioni per la sostenibilità e l’economia circolare, per la fornitura e la posa di serramenti nell’ambito dell’offerta “Vivi Meglio Unifamiliare”. L’offerta prevedein ambito tecnologico (pompa di calore, fotovoltaico, colonnina di ricarica elettrica, ecc.) e serramenti, destinati a tutti i proprietari di villetteo a schiera interessati a efficientare le proprie unità abitative usufruendo del beneficio del “Superbonus 110%”. Grazie alla cessione del credito i clienti non dovranno anticipare alcuna spesa per glie conX non sarà necessario ...